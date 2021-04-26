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понедельник, 26 апреля 2021 16:15

Возобновили поиск туриста, пропавшего в горах в феврале

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Возобновили поиск туриста, пропавшего в горах в феврале
На Закарпатье возобновили поиски пропавшего туриста из Киева, который заблудился в горах еще зимой Фото: pravda.com.ua

На Закарпатье возобновили поиски пропавшего туриста из Киева, который заблудился в горах зимой.

Его искали месяц, но большой снег и угроза лавин не дали продолжить поисковую операцию, пишет tsn.ua.

Сейчас снега меньше, поэтому горные спасатели начали поиски с района горы Гемба. Именно там пропала связь с путешественником. И хотя спасатели говорят, шансы найти его живым мизерные - все равно обследуют склоны и водосборники.

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К поискам привлекли технику - вездеход "Богун", беспилотный летательный аппарат. К поисковой группы присоединились и восемь волонтеров из Киева.

Двое туристов из Киева заблудились 13 февраля во время катания на лыжах на склоне горы Гемба - одной из самых высоких вершин горного массива Полонина Боржава, что на границе Свалявского и Межгорского районов Закарпатской области. Одного из них впоследствии все же нашли.

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