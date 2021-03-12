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пятница, 12 марта 2021 01:07

Месяц поисков закончился ничем. Пропавшего в Карпатах лыжника так и не нашли

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Месяц поисков закончился ничем. Пропавшего в Карпатах лыжника так и не нашли
Прекратили поиски лыжника, который исчез в Карпатах. Фото: Сегодня

Спасатели прекратили поиски туриста-лыжника из Киева, который потерялся в районе горы Гемба в ночь с 13 на 14 февраля.

Решение о прекращении поисков туриста спасатели приняли 5 марта, сообщила пресс-секретарь управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Закарпатской области Наталья Батыр.

"По действующему законодательству активная поисково-спасательная фаза длится трое суток, в дальнейшем она продлевается до семи суток. После этого может продолжаться по решению руководства Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Мы продолжали поиски", - уточнила Батыр.

Спасатели продолжали искать мужчину почти месяц.

Таких длительных поисков одного человека на Закарпатье еще не было. К операции привлекли восемь горных поисково-спасательных отделений ГСЧС Закарпатья, Львовщины, в том числе второй специальный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины города Дрогобыч, лесников, волонтеров. Также территорию обследовали с воздуха с помощью вертолетов МИ-8 и SuperPuma специального авиационного отряда ГСЧС.

"Следов туриста не найдено, остатков одежды или снаряжения тоже, следов жизнедеятельности или других зацепок, которые бы нам дали возможность установить, что он продвигался по тому или иному маршруту, нет. Поэтому и было принято решение о прекращении поисков", - уточнила Батыр.

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Двое туристов из Киева заблудились 13 февраля во время катания на лыжах на склоне горы Гемба - одной из самых высоких вершин горного массива Полонина Боржава, что на границе Свалявского и Межгорского районов Закарпатской области. Одного из них впоследствии все же нашли.

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