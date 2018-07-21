Возле железнодорожного вокзала внезапно умер мужчина

Во Львове вблизи железнодорожного вокзала обнаружили тело мужчины без признаков жизни.
Очевидцы рассказали, что перед этим он стоял на коленях, а потом упал и скоропостижно скончался. Инцидент произошел в ночь на 21 июля, около 1:00, передает "Варта 1" ссылаясь на слова депутата Львовского горсовета Игоря Зинкевича.
Причина смерти пока неизвестна.
"По информации от свидетелей происшествия, мужчина стоял на коленях, а потом упал и умер. Примерный возраст - 30-40 лет. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства происшествия выясняли правоохранители", - рассказал он.
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