Возле железнодорожного вокзала внезапно умер мужчина

Возле железнодорожного вокзала во Львове умер человек. Фото: Fv

Во Львове вблизи железнодорожного вокзала обнаружили тело мужчины без признаков жизни.

Очевидцы рассказали, что перед этим он стоял на коленях, а потом упал и скоропостижно скончался. Инцидент произошел в ночь на 21 июля, около 1:00, передает "Варта 1" ссылаясь на слова депутата Львовского горсовета Игоря Зинкевича.

Причина смерти пока неизвестна.

"По информации от свидетелей происшествия, мужчина стоял на коленях, а потом упал и умер. Примерный возраст - 30-40 лет. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства происшествия выясняли правоохранители", - рассказал он.

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