Возле супермаркета расстреляли мужчину (18+)

У Запоріжжі біля супермаркету розстріляли чоловіка. Фото: скріншот

В Днепровском районе Запорожья возле супермаркета стреляли в мужчину.

Инцидент произошел поздно вечером в воскресенье, 9 августа, на улице Добробутной. Видео, на котором видно окровавленного мужчину и людей, сбежавшихся на звуки выстрела, опубликовали в соцсетях.

По предварительной информации, выстрелов было три. Пострадавший получил ранение бедра и предплечья и был госпитализирован. Стрелка задержали, пишет OBOZREVATEL со ссылкой на источники среди правоохранителей.

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О состоянии пострадавшего точной информации нет. Другие СМИ сообщают, что спасти пострадавшего не удалось.

Официальные комментарии от правоохранительных органов пока ожидаются.

На столичной Троещине оперативники задержали человека, который расстрелял возле магазина на ул. Оноре де Бальзака 33-летнего мужчину. Пострадавшего с огнестрельными ранениями в разные части тела забрали в больницу, где он 3 суток находился в коме и умер.