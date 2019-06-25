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вторник, 25 июня 2019 22:03

Возле столичного торгового центра умер человек

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Возле столичного торгового центра умер человек
В центре Киева умер неизвестный. Фото: Instagram

25 июня возле торгового центра "Метрополис" в Киеве умер мужчина.

У него перед смертью началась рвота кровью. Через 10 минут мужчина скончался, передает dtp.kiev.ua.

"Метро "Оболонь" возле ТРЦ "Метрополис" лежит человек. Был накрыт черным пакетом, до приезда патруля. По предварительным данным труп. Видны следы крови в области живота.

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Рост 175-180 см. Среднего телосложения. Стрижка короткая, волосы русые. Одет: рубашка сине-фиолетовая, рисунок капли, синие джинсы, коричневые туфли - макасины. При себе сумка", - говорится в сообщении.

Ночью 24 июня мужчина спрыгнул с путепровода на улице Степана Бандеры в Киеве. Когда приехали медики, он был еще жив. Но спасти не удалось.

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