Возле столичного детсада по-зверски убивают животных

В Киеве на Виноградаре зверски убивают животных. Фото: styler.rbc.ua

В Киеве на Виноградаре у детсада активизировалась группа живодеров, которые зверски убивают животных. Информацию опубликовали местные жители в соцсети Facebook. Вместе с тем выложили видео, где показали место страшной находки.

"У женщины убили кота 13 сентября, дом находится рядом с Новомостицкой. Там с 30 сентября по 1 октября убили 4 котят-подростков!!! У котят сломанные челюсти, открытые переломы, вылезли глаза. У одного была отрезана голова и он был приклеен к дереву. Животных били об стену детского сада", - говорится в изложенном посту Юлии Павлюк.

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В Днепре пьяный 54-летний мужчина у детской площадки на глазах у детей убил котенка. Дети, которые стали очевидцами убийства животного, позвонили в полицию.