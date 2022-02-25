Возле Старобельска украинские военные разбили колонну вражеской техники

Возле Старобельского оккупант понес потери.

В районе Старобельска украинские артиллеристы разбили колонну российской техники.

Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

"Вблизи Старобельска украинские артиллеристы нанесли потерь оккупантам" - говорится в сообщении.

Колонна готовилась к переправе через реку Айдар.

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"Враг прорвался через украинскую границу и пытался зайти с тыла, нанести удар и разорвать линию обороны украинских войск", - отметили в ООС.

В результате оккупанты понесли потери и отступили.

Под поселком Гостомель в Бучанском районе украинские воины сожгли колонну российской техники.