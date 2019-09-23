Возле ресторана стреляли в полицейских

В Оболонском районе столицы возле ресторана Forrest Club неизвестные мужчины начали стрелять в патрульных.

Правоохранители остановились вблизи странно припаркованной машины "Lada". Возле машины находились четыре человека - иностранцы. Попытка проверки документов закончилась стрельбой, информирует "Киев Оперативный".

После этого злоумышленники начали убегать. Троих из них задержали, четвертый убежал.

В результате стрельбы никто не пострадал.

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В Киеве введен оперативный план-перехват.

Все задержанные имеют удостоверение общественной организации "СООУ" Народный совет "Комитета по борьбе с коррупцией и организованной преступностью". Одного из них уже ловили за квартирную кражу. Во время осмотра автомобиля нашли "вещество зеленого цвета растительного происхождения".

В центре Запорожья в кафе произошла драка со стрельбой между посетителями и охранником. В результате 2 человека получили огнестрельные ранения.