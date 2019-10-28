Возле пиццерии в Киеве произошла жесткая драка со стрельбой (+18)

 
Ексклюзивы
1/5
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
7 Просмотров: 4671
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
1 Просмотров: 1683
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
2 Просмотров: 7038
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1152
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 6507
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 40824
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1170
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1827
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3402
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2349
Фото
Все фото
6
9
8
8
3
Мужчина дважды за день обокрал супермаркет на столичной Оболони
Мужчина дважды за день обокрал супермаркет на столичной Оболони
В Киеве на перекрестке произошло мощное столкновение
В Киеве на перекрестке произошло мощное столкновение
В столичном Гидропарке взорвалось кафе
В столичном Гидропарке взорвалось кафе
Огнемет и автоматы: показали арсенал харьковского стрелка
Огнемет и автоматы: показали арсенал харьковского стрелка
Вся семья разбилась в ДТП. Выжил только 10-летний парень
Вся семья разбилась в ДТП. Выжил только 10-летний парень
Видео
Все видео
Возле пиццерии в Киеве произошла жесткая драка со стрельбой (+18)
Возле пиццерии в Киеве произошла жесткая драка со стрельбой (+18)
Пациент на ходу выпал из "скорой": видео инцидента
Пациент на ходу выпал из "скорой": видео инцидента
Маршрутчик силой выволок пассажирку из салона
Маршрутчик силой выволок пассажирку из салона
Таксисты устроили кровавую аварию - четверо пострадавших
Таксисты устроили кровавую аварию - четверо пострадавших
Двое умерли, третий - в тяжелом состоянии: подробности резни в центре города
Двое умерли, третий - в тяжелом состоянии: подробности резни в центре города
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1152
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 5778
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7641
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1881
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1044
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
27 октября 2019
Просмотров: 783
Чоловік з інтернету
Подруга Оксана знайшла чоловіка в інтернеті. Колєжанки змусили зареєструватися на сайті знайомств. Кажуть, нічого такому добру пропадати. І вона ...
понедельник, 28 октября 2019 11:13

Возле пиццерии в Киеве произошла жесткая драка со стрельбой (+18)

  Комментировать
Возле пиццерии в Киеве произошла жесткая драка со стрельбой (+18)
В Киеве возле пиццерии произошла драка со стрельбой. Фото - скриншот

В Киеве в пиццерии MisterCat на Оболонском проспекте, 26, а также у нее произошла жесткая драка со стрельбой.

По словам очевидцев, один из участников инцидента был пьян. В каком состоянии находились другие - неизвестно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчины устроили разборки со стрельбой

Видео с места драки и задержания мужчин опубликовали на странице "Киев Оперативный".

Сначала мужчин пытались утихомирить сотрудники частной охранной фирмы, затем в пиццерию прибыли и полицейские.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику!

В Киеве на Троещине произошла массовая драка со стрельбой. В результате инцидента пострадал один человек, его госпитализировали.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Возле пиццерии в Киеве произошла жесткая драка со стрельбой (+18)». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
октября

Украинские воины заняли стратегические высоты

Депутаты приняли важный документ по языку

За одну ночь вывезли из Германии всех польских евреев

Самое читаемое
Взрывной оргазм и секс втроем: как размножаются некоторые животные
Взрывной оргазм и секс втроем: как размножаются некоторые животные
17
 Просмотров: 34119
Новые деньги: как выглядит настоящая банкнота 1000 грн
Новые деньги: как выглядит настоящая банкнота 1000 грн Просмотров: 25291
Зеленский приехал на передовую: видео словесной перепалки
Зеленский приехал на передовую: видео словесной перепалки
 10 Просмотров: 12637
&quot;Мне пофиг, с кем будет перемирие&quot; - Зеленский поспорил с бойцами
"Мне пофиг, с кем будет перемирие" - Зеленский поспорил с бойцами
 38 Просмотров: 12564
Обаятельная и непревзойденная: девушка, которая стала мечтой болельщиков &quot;Фиорентины&quot;
Обаятельная и непревзойденная: девушка, которая стала мечтой болельщиков "Фиорентины"
15
 1 Просмотров: 11781
Происшествия
Мужчина дважды за день обокрал супермаркет на столичной Оболони
Мужчина дважды за день обокрал супермаркет на столичной Оболони
6
 Просмотров: 2592
15 школьников в больнице - в Чернигове вспышка гепатита А
15 школьников в больнице - в Чернигове вспышка гепатита А Просмотров: 306
В Киеве на перекрестке произошло мощное столкновение
В Киеве на перекрестке произошло мощное столкновение
9
 Просмотров: 2862
Братья-полицейские катаются на угнанном авто
Братья-полицейские катаются на угнанном авто Просмотров: 522
Пациент на ходу выпал из "скорой": видео инцидента
Пациент на ходу выпал из "скорой": видео инцидента
 Просмотров: 1467
Больше всего комментируют
38
"Мне пофиг, с кем будет перемирие" - Зеленский поспорил с бойцами
10
Зеленский приехал на передовую: видео словесной перепалки
7
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
5
Бразилия подтвердила переговоры о покупке самолетов Украиной
5
Сенцов отреагировал на скандал с Зеленским в Золотом
Голосов: 375
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua