Возле пиццерии в Киеве произошла жесткая драка со стрельбой (+18)

В Киеве возле пиццерии произошла драка со стрельбой. Фото - скриншот

В Киеве в пиццерии MisterCat на Оболонском проспекте, 26, а также у нее произошла жесткая драка со стрельбой.

По словам очевидцев, один из участников инцидента был пьян. В каком состоянии находились другие - неизвестно.

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Видео с места драки и задержания мужчин опубликовали на странице "Киев Оперативный".

Сначала мужчин пытались утихомирить сотрудники частной охранной фирмы, затем в пиццерию прибыли и полицейские.

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