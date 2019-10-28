Возле пиццерии в Киеве произошла жесткая драка со стрельбой (+18)

В Киеве в пиццерии MisterCat на Оболонском проспекте, 26, а также у нее произошла жесткая драка со стрельбой.
По словам очевидцев, один из участников инцидента был пьян. В каком состоянии находились другие - неизвестно.
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Видео с места драки и задержания мужчин опубликовали на странице "Киев Оперативный".
Сначала мужчин пытались утихомирить сотрудники частной охранной фирмы, затем в пиццерию прибыли и полицейские.
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В Киеве на Троещине произошла массовая драка со стрельбой. В результате инцидента пострадал один человек, его госпитализировали.
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