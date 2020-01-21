Возле остановки до смерти забили дворника

В Николаеве неизвестные забили до смерти 61-летнего дворника. Фото - mk.npu.gov.ua

В Николаеве неизвестные забили до смерти 61-летнего дворника, который работал на местном рынке.

Тело обнаружили прохожие 21 января около 4:50 в возле остановки общественного транспорта по пр. Богоявленском, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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Для установления причины смерти тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу. Следователи открыли уголовное производство.

Обстоятельства преступления, а также причастных к убийству - устанавливают.

Правоохранители обращаются ко всем, кто располагает информацией о преступлении, сообщить по телефонам (0512) 64-95-99, 53-18-53, 102.

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