Возле ночного клуба забили 25-летнего мужчину

В Тернополе возле ночного клуба забили до смерти 25-летнего Павла. Фото: te.20minut.ua

В Тернополе в ночь на 30 мая произошла драка у ночного клуба на ул. Злуки. В результате погиб 25-летний мужчина. Очевидцы драки вызвали "скорую" и полицию.

Через несколько часов правоохранители установили личность подозреваемого. Это 27-летний житель Тернопольского района. В содеянном он сознался, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

"Между посетителями клуба и прохожими возник словесный конфликт, который перерос в драку. По словам очевидцев, неизвестный несколько раз ударил другого мужчину, который проходил мимо клуба. Пострадавший упал, потеряв сознание. Врачи бригады экстренной медпомощи, которые прибыли на вызов, констатировали его смерть", - рассказали в полиции.

Подозреваемого задержали. Окончательную причину смерти тернопольца установит судебно-медицинская экспертиза. Продолжается следствие.

Полицейские обращаются ко всем, кто на момент драки был на месте происшествия, обратиться в полицию по телефонам: 27-11-70; 096657 82 04 или на линию "102".

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Погибшего звали Павел. Он долгое время работал в Португалии. Домой вернулся недавно. В ночь трагедии вместе с другом и его девушкой шли в супермаркет, который расположен вблизи ночного клуба.

У товарища Павла сломана рука и по дороге у него выпал наушник. Из-за этого с него начала смеяться компания, которая отдыхала в ночном клубе. Павел вступился за друга, за что его избили, рассказала его подруга Анна, передает местное издание "20 минут".

Друзья пострадавшего вызвали медиков, однако пока они приехали, Павел был уже мертв.

36-летний мужчина умер после драки возле ночного клуба в центре Одессы. Смертельный удар в голову ему нанес 24-летний охранник клуба.