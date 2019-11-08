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пятница, 08 ноября 2019 13:52

Возле мусорных баков во дворе дома убили женщину

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Возле мусорных баков во дворе дома убили женщину
Возле мусорных баков во дворе дома по ул. Такая Яроша в Харькове зарезали 42-летнюю женщину. Фото - hk.npu.gov.ua

Возле мусорных баков во дворе дома по ул. Такая Яроша в Харькове нашли тело 42-летней женщины.

Ее зарезали. С места происшествия были изъяты вещественные доказательства и экспертные образцы. Подозреваемого - задержали, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Им оказался ранее судимый 42-летний знакомый потерпевшей. На почве внезапно возникших неприязненных отношений он нанес женщине удар ножом", - сказано в сообщении.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

В Харькове в одном из домов на улице Василия Мельникова нашли убитой 27-летнюю женщину. Тело лежало на лестнице возле квартиры, которую женщина снимала вместе с 27-летним сожителем. Его задержали по подозрению в убийстве.

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