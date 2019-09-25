Возле метро зарезали мужчину

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
1 Просмотров: 5850
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 8829
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2223
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 513
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3114
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3564
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1494
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Просмотров: 396
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Просмотров: 1314
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
1 Просмотров: 3393
Фото
Все фото
7
4
3
11
3
Пришли сотни людей: простились с самым младшим погибшим в аварии под Одессой
Пришли сотни людей: простились с самым младшим погибшим в аварии под Одессой
Солдат погиб страшной смертью
Солдат погиб страшной смертью
Возле парке нашли мужчину с перерезанными венами
Возле парке нашли мужчину с перерезанными венами
Летел 200 км/ч.: показали фото и видео смертельной аварии на мосту
Летел 200 км/ч.: показали фото и видео смертельной аварии на мосту
Перекрыли мост из-за угрозы взрыва
Перекрыли мост из-за угрозы взрыва
Видео
Все видео
Масштабное ДТП под Житомиром: что известно о погибших и пострадавших
Масштабное ДТП под Житомиром: что известно о погибших и пострадавших
Ужасное ДТП на Одесщине: 9 человек погибли. Жуткие фото
Ужасное ДТП на Одесщине: 9 человек погибли. Жуткие фото
Водитель протаранила толпу протестующих
Водитель протаранила толпу протестующих
Брат подозреваемого в изнасиловании 12-летней школьницы сделал заявление
Брат подозреваемого в изнасиловании 12-летней школьницы сделал заявление
На киевском мосту перевернулся кран
На киевском мосту перевернулся кран
Интервью
1/5
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 225
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 5553
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5364
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1737
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31428
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
23 сентября 2019
1 Просмотров: 864
Мусьє Степан
Донька показує фотографії, які зробила влітку в мовному таборі в Брюгге. — А хто цей хлопчина? — запитую. — Це Грегоріос ...
среда, 25 сентября 2019 03:36

Возле метро зарезали мужчину

  Комментировать
Возле метро зарезали мужчину
Мужчину зарезали возле метро Выдубичи. Фото: Нацполиция

В Киеве возле станции метро Выдубичи погиб 29-летний мужчина.

Его зарезал собутыльник, сообщили в полиции.

Мужчины распивали алкогольные напитки в компании. Между ними возник конфликт, результатом которого стало убийство - один из мужчин ударил другого ножом. После чего скрылся.

Убийцу задержали возле автостанции в развлекательном заведении. Он признался в содеянном.

Злоумышленник уже имел судимость за совершение грабежей и разбойных нападений. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 34-летний мужчина зарезал 18-летнюю возлюбленную и ранил ее друга

Ранее сообщалось, что в Киеве в районе станции метро "Лукьяновская" нашли тело мужчины с ножевыми ранениями.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Возле метро зарезали мужчину». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
10 раз, когда Дженнифер Лопес была на красной дорожке почти голой
10 раз, когда Дженнифер Лопес была на красной дорожке почти голой
15
 1 Просмотров: 76776
Князев прокомментировал задержание бывшей жены с ‎€650 тыс.
Князев прокомментировал задержание бывшей жены с ‎€650 тыс. 1 Просмотров: 21780
Показали редкие фото украинского села конца XIX в.
Показали редкие фото украинского села конца XIX в.
20
 Просмотров: 19433
Вещи на обочине и кровь на дороге: новые фото и видео с места масштабной аварии под Житомиром
Вещи на обочине и кровь на дороге: новые фото и видео с места масштабной аварии под Житомиром
5
 Просмотров: 19404
Без белья и с декольте до талии: самые сексуальные образы звезд на премии &quot;Эмми-2019&quot;
Без белья и с декольте до талии: самые сексуальные образы звезд на премии "Эмми-2019"
8
 Просмотров: 19264
Происшествия
На трассе произошла смертельная авария с участием грузовика
На трассе произошла смертельная авария с участием грузовика Просмотров: 666
Смертельная авария на Житомирщине: водителю грузовика избрали меру пресечения
Смертельная авария на Житомирщине: водителю грузовика избрали меру пресечения Просмотров: 405
Должен был лететь на отдых: пропавшего адвоката нашли мертвым
Должен был лететь на отдых: пропавшего адвоката нашли мертвым Просмотров: 1935
В Киеве госпитализировали школьников, съевших минеральные удобрения
В Киеве госпитализировали школьников, съевших минеральные удобрения Просмотров: 279
Виновнику масштабной аварии под Одессой избрали меру пресечения
Виновнику масштабной аварии под Одессой избрали меру пресечения Просмотров: 342
Больше всего комментируют
10
Сенцов заявил, что готов пожать руку Путину
7
"Может, еще и за визитку Яроша откроете?" – сети разозлило дело ГБР против Парубия
2
Новый министр культуры прокомментировал связь с олигархом Пинчуком
2
Студентка мечтает стать обладательницей самых пышных губ в мире
1
Гороскоп на 24 сентября: астролог сказала, кому стоит сменить работу
Голосов: 292
Голосование Кто сейчас самый сильный украинский футболист?
  • 1) Александр Зинченко
  • 2) Тарас Степаненко
  • 3) Андрей Ярмоленко
  • 4) Роман Яремчук
  • 5) Виктор Цыганков
  • 6) Руслан Малиновский
  • 7) Марлос
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua