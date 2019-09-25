Возле метро зарезали мужчину

Мужчину зарезали возле метро Выдубичи. Фото: Нацполиция

В Киеве возле станции метро Выдубичи погиб 29-летний мужчина.

Его зарезал собутыльник, сообщили в полиции.

Мужчины распивали алкогольные напитки в компании. Между ними возник конфликт, результатом которого стало убийство - один из мужчин ударил другого ножом. После чего скрылся.

Убийцу задержали возле автостанции в развлекательном заведении. Он признался в содеянном.

Злоумышленник уже имел судимость за совершение грабежей и разбойных нападений. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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Ранее сообщалось, что в Киеве в районе станции метро "Лукьяновская" нашли тело мужчины с ножевыми ранениями.