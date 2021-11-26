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пятница, 26 ноября 2021 16:07

Возле границы Украины с РФ и Беларусью нашли мощный тайник оружия - фото
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Фото: СБУ

Служба безопасности Украины обнаружила скрытый арсенал огнестрельного оружия с тепловизорами вблизи границы с Россией и Беларусью.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Среди изъятого - ручной пулемет и иностранные винтовки с глушителями. Средства поражения обнаружили на территории двух частных охотничьих баз", - говорится в сообщении.

Во время обысков правоохранители изъяли:

- револьвер;

- дымовую шашку;

- пистолет Макарова;

- почти 400 патронов разного калибра;

- ручной пулемет Калашникова калибра 7,62 мм;

- 400 единиц специальных отмычек для проникновения в жилые помещения;

- четыре винтовки иностранного производства с оптическим прицелом, устройством для бесшумной стрельбы и тепловизором.

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В июне этого года СБУ выявила в Луганской области скрытый арсенал боеприпасов. Из тайника изъяли 126 артиллерийских снарядов калибра 30 мм. Тайник устроили в 2014 году участники незаконного вооруженного формирования "Донская Республика".

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