Возле границы Украины с РФ и Беларусью нашли мощный тайник оружия - фото

Служба безопасности Украины обнаружила скрытый арсенал огнестрельного оружия с тепловизорами вблизи границы с Россией и Беларусью.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"Среди изъятого - ручной пулемет и иностранные винтовки с глушителями. Средства поражения обнаружили на территории двух частных охотничьих баз", - говорится в сообщении.
Во время обысков правоохранители изъяли:
- револьвер;
- дымовую шашку;
- пистолет Макарова;
- почти 400 патронов разного калибра;
- ручной пулемет Калашникова калибра 7,62 мм;
- 400 единиц специальных отмычек для проникновения в жилые помещения;
- четыре винтовки иностранного производства с оптическим прицелом, устройством для бесшумной стрельбы и тепловизором.
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В июне этого года СБУ выявила в Луганской области скрытый арсенал боеприпасов. Из тайника изъяли 126 артиллерийских снарядов калибра 30 мм. Тайник устроили в 2014 году участники незаконного вооруженного формирования "Донская Республика".
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