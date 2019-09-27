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пятница, 27 сентября 2019 13:37

Возле больницы убили мужчину

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Возле больницы убили мужчину
В Харькове возле больницы мужчине проломили голову. Фото - Всем

В Харькове на территории больницы скорой помощи нашли убитого мужчину.

Ему проломили голову, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Труп мужчины в возрасте около 50 лет обнаружили на территории городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи. У погибшего обнаружены травмы в области затылка", - сказано в сообщении.

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Личность убитого, а также причины и обстоятельства смерти устанавливаются.

В Киеве под стенами больницы скорой помощи на Братиславской улице умер бездомный. Мужчина пришел в больницу с травмами от избиения, но его вроде отказались лечить.

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