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пятница, 12 июля 2019 22:00

Возле берегов Шри-Ланки погиб украинский моряк

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Возле берегов Шри-Ланки погиб украинский моряк
На танкере GAS AEGEAN умер моряк с Украины. Фото: MarineTraffic

На танкере GAS AEGEAN у берегов Шри-Ланки умерло два моряка, один из них гражданин Украины.

Инцидент произошел, когда корабль находился в Лакадивском море неподалеку Шри-Ланки. На танкере в один день умерли два моряка. Об этом сообщает БессарабияINFORM.

Как отмечается, один из умерших - 34-летний житель Измаила Сергей П., другой - 39-летний россиянин. По информации СМИ, украинец работал в должности второго механика. Причина одновременной смерти двух моряков пока неизвестна, их тела отправят на экспертизу.

Танкер GAS AEGEAN шел с Лавера (Франция) в Кудаллор (Восточная Индия). В связи с трагедией на борту судно вынужденно изменило курс и зашло в порт Тринкомали (Шри-Ланка).

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Правоохранители начали расследование.

В зоне проведения операции Объединенных сил от пули снайпера погиб 29-летний Владимир Салитра. Служил в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила.

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