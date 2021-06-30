Возле авто подстрелили мужчину: известно имя и первые подробности

В Харькове подстрелили заместителя директора охранного агентства "Корпус" Артема Мошенского.

Происшествие случилось на Салтовке сегодня, 30 июня, сообщает Telegram "Труха Харьков".

Автор: t.me/truexanews В Харькове подстрелили заместителя директора охранного агентства «Корпус» Артема Мошенского (на фото справа)

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"Нападавший выстрелил в шею возле авто пострадавшего. Мужчину отвезли в больницу скорой помощи. На Родниковой, 9а, где все произошло, сейчас много патрульной полиции и людей в штатском", - сказано в сообщении.

В городе действует полицейская операция "Сирена".

В Болграде Одесской области 32-летний мужчина посреди улицы получил в живот пулю, которая прошила ему желчный пузырь и печень. Стрелком оказался 62-летний односельчанин потерпевшего. Он стрелял из винтовки в своем дворе.