Возил в машине и насиловал: злоумышленник 5 ч. издевался над 18-летней

В Сумах 36-летний рецидивист в течение пяти часов удерживал 18-летнюю в своем автомобиле и изнасиловал ее. Фото: su.npu.gov.ua

В Сумах злоумышленник в течение 5 ч. удерживал 18-летнюю в своем автомобиле и изнасиловал ее.

Подозреваемого задержали. Им оказался ранее судимый 36-летний житель областного центра, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Мужчина, воспользовавшись беспомощным состоянием девушки, изнасиловал ее на берегу реки. После чего положил пострадавшую на заднее сиденье авто и ездил с ней по городу. Уже через несколько часов злоумышленник поехал в лес, где снова изнасиловал", - рассказали в полиции.

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Пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь и передали на попечение родителям.

Следователи полиции сообщили злоумышленнику о подозрении в похищении и изнасиловании. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В Черкассах возле автовокзала 26-летний мужчина похитил, избил и изнасиловал 20-летнюю женщину. Он схватил и силой затолкал ее в автомобиль, надел на руки стяжки, а также завязал глаза и рот. Затем повез в неизвестном направлении. На любое сопротивление потерпевшая получала удары по туловищу с требованием вести себя спокойно.