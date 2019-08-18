Воспользовался ситуацией: появилось видео побега "наркокороля" от СБУ

15 августа в аэропорту "Борисполь" во время экстрадиции в Израиль совершил побег наркоторговец - гражданин Израиля Амос Дов Сильвера. Фото Ракурс

Камеры наблюдения в аэропорту "Борисполь" зафиксировали момент побега гражданина Израиля Амоса Дов Сильвера. Он основатель сети распространения каннабиса Telegrass.

На записи можно увидеть, как Дов Силвер, которого должны были экстрадировать в Израиль, проходит через металлоискатель. Некоторое время стоит, ожидая прохода сотрудника СБУ, который сопровождал его. А потом, заметив, что того не пускают в терминал, просто уходит. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram канале "Киев Оперативный".

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"А вот вам и видосик, как наркобарон, объявленный в международный розыск, сбежал от СБУ. Похоже, что причиной стал пограничник (или работник аэропорта), который не хотел пускать сотрудника СБУ в терминал за того, что тот имел оружие. Наркобарон не растерялся, воспользовался этой ситуацией и скрылся", - говорится в подписи к видео.

15 августа поздно вечером в аэропорту "Борисполь" во время экстрадиции в Израиль совершил побег наркоторговец - гражданин Израиля Амос Дов Сильвера. Он исчез, когда с него сняли электронный браслет, уже за пределами паспортного контроля в зоне "дьюти фри". Накануне СБУ сообщила о задержании Сильвера. Кроме того, ГБР задержаны трое сотрудников спецслужбы, которые подозреваются в помощи побега иностранца. Ночью 18 августа Сильвера таки выдворили из Украины.