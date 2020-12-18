Воспользовался беспомощным состоянием: отец изнасиловал 5-летнюю дочь

Он проведет за решеткой 10 лет Фото: wz.lviv.ua

Во Львовской области 40-летний мужчина изнасиловал собственную дочь.

Девочке на тот момент было всего 5 лет, сообщилы в пресс службе прокуратуры Львовской области.

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"Мужчина в июне 2018 в собственном доме, воспользовавшись беспомощным состоянием 5-летней дочери, удовлетворил свою половую страсть неестественным способом", - говорится в сообщении.

Суд над насильником уже завершился. Он проведет за решеткой 10 лет.

В Винницкой области 38-летний мужчина на чердаке собственного дома изнасиловал 12-летнюю дочь. К правоохранителям сообщение поступило от матери девочки.