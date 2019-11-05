Воспитательница выгнала 2-летнего ребенка на улицу

4 ноября во Никополе Днепропетровской области 2-летнего воспитанника яслей оставили после прогулки "в воспитательных целях" одного на улице.
Инцидент произошел в детском саду №36 "Сонечко".
Об этом мама ребенка Алена Шамотина написала на странице общественной организации "приютит" в Facebook.
Испуганного мальчика нашла двирниця. Она же и сообщила родителям о случившемся.
Ситуацию прокомментировала начальница отдела образования и науки Никопольского городского совета.
В Первомайске Николаевской области 30-летняя воспитательница детского сада издевалась над детьми, заклеивая им рты липкой лентой.
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