Воспитательница выгнала 2-летнего ребенка на улицу

4 ноября во Никополе Днепропетровской области 2-летнего воспитанника яслей оставили после прогулки "в воспитательных целях" одного на улице.

Инцидент произошел в детском саду №36 "Сонечко".

Об этом мама ребенка Алена Шамотина написала на странице общественной организации "приютит" в Facebook.

Испуганного мальчика нашла двирниця. Она же и сообщила родителям о случившемся.

Ситуацию прокомментировала начальница отдела образования и науки Никопольского городского совета.