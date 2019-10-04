Воспитательница детсада издевалась над детьми

В Первомайске 30-летняя воспитательница детсада заклеивала рты детям липкой лентой. Фото - Киев

В Первомайске на Николаевщине 30-летняя воспитательница детского сада издевалась над детьми, заклеивая им рты липкой лентой.

Соответствующее обращение поступило от родителей воспитанников одного из дошкольных учреждений в Первомайский городской совет, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"По словам детей, воспитательница заклеивала им рты скотчем, считая, что они плохо себя ведут", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Учитель избил ученика на глазах у одноклассников

По результатам служебных проверок воспитательница уволена с должности, следователи начали уголовное производство по статье "Побои и истязания". За это воспитательнице грозит от штрафа до одного года исправительных работ.

Продолжается расследование, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

В сети опубликовали видео, как в частном детском саду Вышгорода Киевской области воспитательница била и издевалась над воспитанниками. Запись сделали на скрытую камеру родители, чьи дети ходят в данное учреждение.