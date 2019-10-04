Воспитательница детсада издевалась над детьми

В Первомайске на Николаевщине 30-летняя воспитательница детского сада издевалась над детьми, заклеивая им рты липкой лентой.
Соответствующее обращение поступило от родителей воспитанников одного из дошкольных учреждений в Первомайский городской совет, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
"По словам детей, воспитательница заклеивала им рты скотчем, считая, что они плохо себя ведут", - сказано в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Учитель избил ученика на глазах у одноклассников
По результатам служебных проверок воспитательница уволена с должности, следователи начали уголовное производство по статье "Побои и истязания". За это воспитательнице грозит от штрафа до одного года исправительных работ.
Продолжается расследование, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
В сети опубликовали видео, как в частном детском саду Вышгорода Киевской области воспитательница била и издевалась над воспитанниками. Запись сделали на скрытую камеру родители, чьи дети ходят в данное учреждение.
Комментарии