Воспитатели детсада издевались над мальчиком

4-летнего Влада сажали в середине группы на стульчик, и пока воспитатели "вызывали полицию", другие дети должны были смеяться над ребенком Фото: znaj.ua

В Киеве в детском саду воспитатели издевались над 4-летним мальчиком за то, что он ходил в туалет стоя - так, как привык делать это дома.

Инцидент произошел в саду №165 на Троещине, о чем сообщили родители малыша в группе Родители SOS в Facebook. Ребенку угрожали "вызовом полиции", высмеивали перед другими детьми и наказывали, пишет tsn.ua.

4-летнего Влада сажали в середине группы на стул, и пока воспитатели "вызывали полицию", другие дети должны были смеяться над ребенком.

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О таком виде наказания мать Александра узнала от еще одной матери из группы.

"Я спрашивала ребенка: "Владик, а на тебя полицию вызывали? "Он мне ответил: "Да, вызвали, я сидел на стульчике, а они вызывали на меня полицию". Я стала расспрашивать, но ребенок закрылся и начал говорить, что все хорошо. Раскрылся он больше бабушке и папе", - рассказывает мать ребенка.

Когда Влад шепотом рассказал папе, за что его наказывали, он признался, что "Владимировна обругает, если маме расскажу".

В детском саду отрицают, что ребенка наказывали.

В одной группе луцкого детсада №37 воспитательница издевалась над детьми - давала подзатыльники и заклеивала рты скотчем. Делала это перед всей группой, при этом сама говорила малышам, что это "секретики".