Воспитатель в санатории жестоко избивал детей

В санатории Хмельницкой области воспитатель жестоко избивал детей. Фото - facebook.com/up.z.prav.dytyny

В Великожванчицком областном детском пульмонологическом санатории Хмельницкой области воспитатель жестоко избивал детей. Так успокаивал их перед сном. Об этом сообщил уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.

"Один из мальчиков, проходивший лечение в санатории, позвонил маме и в отчаянии рассказал, как сбежал от воспитателя. Тот, для того чтобы успокоить детей, "разгулявшихся" перед сном, начал бить их ногами по ногам и по затылку, а затем заставил стоять на коленях лицом к стене с поднятыми вверх руками. Малчик смог убежать и успел сделать фото", - сообщается на странице уполномоченного по правам ребенка.

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Кулеба обратился в Хмельницкую областную государственную администрацию с требованием провести расследование данного случая и осуществить комплексную проверку деятельности учреждения.

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