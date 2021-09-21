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"Воскресла" через четыре месяца: женщина пришла домой после собственных похорон

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&quot;Воскресла&quot; через четыре месяца: женщина пришла домой после собственных похорон
Женщину нашли через четыре месяца. Фото: ua.news

В селе Грушевка Волынской области домой вернулась женщина, которую 4 месяца назад похоронили родственники.

Валентина Рыжко ушла из дома два года назад, ее искали всем селом, а родные подавали в полицию заявление о исчезновении. Об этом сообщает ТСН.

Женщина ушла из дома и исчезла. Через некоторое время полицейские сообщили о том, что на свалке нашли тело неизвестной женщины, которая подходит по описанию. Семья Валентины поехала на опознание в морг.

Женщину забрали, похоронили и оплакали. Через четыре месяца из местной психбольницы позвонили медики и рассказали, что у них проходит курс лечения Валентина Рыжко. Она поступила в тяжелом состоянии, имела психические расстройства и не смогла рассказать ничего ни о себе, ни о родных.

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Сейчас Валентина находится дома. Она обратилась в суд о восстановлении документов.

В прокуратуре говорят, что претензий к полиции не имеют, поскольку ДНК-экспертиза не обязательна, если родные узнали тело. Дело о смерти женщины, которую похоронили вместо Валентины, возобновили.

В августе прошлого года мертвая индонезийский девочка начала двигаться во время подготовки тела к погребению. В процессе омовения сердце 12-летнего ребенка вновь начало биться, а температура повысилась.

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