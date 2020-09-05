Восемь таможенников присвоили 60 тонн фальсифицированного алкоголя

По руководителей таможни Тернопольщины взялась прокуратура и ГБР за присвоение алкоголя. Фото: Нацполиция

Группу должностных лиц таможни Тернопольщины подозревают в растрате изъятого имущества. Среди них руководителя управления, начальника и заместителей отделов, следователя и инспектора.

"Подозреваемые, злоупотребляя служебным положением, вопреки судебному решению о передаче на технологическую переработку изъятых в пределах уголовных производств фальсифицированных алкогольных напитков и спирта специализированном госпредприятию, передали 60 тонн продукции на уничтожение частному предприятию", - сообщает Нацполиция.

Экономическая экспертиза показала, что за технологическую переработку государственный бюджет недополучил более 120 000 гривен.

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Восьми должностным лицам 4 сентября сообщили о подозрении за присвоение имущества, растрату и злоупотребление служебным положением, за сговор и невыполнение судебного решения.

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