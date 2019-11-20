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среда, 20 ноября 2019 22:24

СБУ заблокировала производство фальсифицированных лекарств

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  В Днепре изготавливали фальсифицированные медпрепараты. Фото: СБУ
В Днепре изготавливали фальсифицированные медпрепараты. Фото: СБУ

В Днепре сотрудники СБУ заблокировали производство фальсифицированных лекарственных препаратов.

Медсредства изготавливали в больших объемах с содержанием спирта неизвестного происхождения и сомнительного качества. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Продукцию злоумышленники реализовывали через подконтрольные коммерческие структуры аптечным сетям и лечебным учреждениям по всей территории Украины", - говорится в сообщении.

Во время обысков по местам изготовления и хранения фальсификата были изъяты лекарственные средства на 5 млн гривен.

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Правоохранители открыли уголовное производство по статье о фальсификации лекарственных средств (ч. 2 ст. 321-1 УК Украины). Решается вопрос об объявлении подозрений фигурантам производства и избрании им меры пресечения.

 

Жители оккупированных районов Донбасса жалуются на плохое качество лекарств из России. Главное управление разведки Минобороны сообщило, что туда специально завозят просроченные лекарства с РФ.

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