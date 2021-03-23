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вторник, 23 марта 2021 17:36

Ворвался в чужую квартиру и открыл стрельбу: спецназовцы ловили вооруженного хулигана

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Ворвался в чужую квартиру и открыл стрельбу: спецназовцы ловили вооруженного хулигана
На Винничине задержали 53-летнего хулигана, который устроил стрельбу в чужой квартире. Фото: t.me/kord_npu

В Тульчинском районе Винницкой области задержали вооруженного 53-летнего хулигана.

В одном из сел района он ворвался в чужую квартиру, начал стрелять из охотничьего ружья, после сбежал. Об этом рассказали в департаменте "Корпуса оперативно-внезапного действия" Нацполиции.

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"Напуганная хозяйка вызвала полицию. Правоохранители объявили спецоперацию "Гром" и принялись искать стрелка. Установив личность, бойцы КОРД направились к подозреваемому домой. Он был там. После переговоров мужчина сдался", - рассказали спецназовцы.

Во время проведения обысков полицейские изъяли в доме задержанного охотничье ружье и пистолет. Ведется следствие.

В одном из сел Вознесенского района Николаевской области 36-летний мужчина порезал отца и открыл огонь в полицейских. Пострадали трое. Злоумышленника, который был одет в бронежилет, задержали спецназовцы КОРДа. В доме были растяжки, которые приводились в действие с помощью радиосвязи, станция управления для срабатывания взрывчатки была при нем.

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Дата
23
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