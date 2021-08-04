Вор сжег свой дом и притворялся женщиной

На Сумщине 23-летний вор сжег свой дом и даже переодевался в женщину, чтобы избежать ответственности за преступления. Фото: su.npu.gov.ua

В Конотопе на Сумщине 23-летний вор сжег свой дом и даже переодевался в женщину.

Так пытался избежать ответственности за похищение велосипеда, ряд краж из продуктовых магазинов, супермаркетов и благотворительных ящиков, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Попался злоумышленник на краже велосипеда 27-летнего мужчины. Пострадавший рассказал, что был на работе и заметил, как неизвестный на велосипеде подъехал к его двухколесному, пересел на его и уехал. Зато оставил свой старый велосипед. Он с другом бросились догонять вора. Так злоумышленник бросил угнанный транспорт и бросился наутек. А пострадавший обратился в полицию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Перекрестился и украл из церкви 451 грн: на Закарпатье разыскали вора

"Полицейские установили личность злоумышленника. Как оказалось, он причастен к разного рода мелким кражам из продуктовых магазинов и супермаркетов. Злоумышленник надеялся, что из-за небольших сумм убытков в полицию никто обращаться не будет. Кроме того, установлена ​​его причастность к кражам из благотворительных ящиков", - рассказал Александр Васильченко с Конотопского районного отдела полиции.

Поняв, что полиция заинтересовались им, злоумышленник начал конспирироваться.

"Он умышленно поджег свой дом. Затем через своих знакомых распустил слухи, что поехал на заработки и постоянное проживание в другой регион из-за потери жилья. Он по нескольку раз в день менял одежду, обувь, головные уборы и надевал медицинские маски. Переодевался в женскую одежду. Но остаться незамеченным ему не удалось", - добавили в полиции.

Подозреваемого будут судить за грабеж и кражи. Следственные действия продолжаются.

В Бердянске Запорожской области вор, которого застали "на горячем", прыгнул с третьего этажа и получил травмы. Вором оказался ранее судимый 38-летний местный житель.