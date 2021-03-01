Вор обчищал квартиры в нескольких областях. Среди жертв - патрульный

На Кировоградщине задержали 40-летнего вора, который грабил квартиры в нескольких областях. Фото: npu.gov.ua

В Знаменке Кировоградской области задержали 40-летнего вора, который обчищал квартиры в нескольких областях.

Подозреваемый - уроженец Луганщины. Проживает в Кривом Роге. Ночью приезжал в Кировоградскую область, залезал в чужие жилища и похищал ценные вещи. Продолжал преступную деятельность даже тогда, когда его объявили в розыск правоохранители Харьковщины. Задержали "гастролера" сразу после совершения им еще одного преступления. Об этом сообщили в Департаменте внутренней безопасности Нацполиции.

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"Полиция зафиксировала ряд случаев совершения краж с проникновением в жилище. Преступления совершались и в ночное время, даже когда хозяева домов находились дома. Среди пострадавших оказался сотрудник патрульной полиции Кировоградской области, проживающий в Знаменке. К кражам причастен 40-летний уроженец Луганской области, житель Кривого Рога. Кроме того, установлено, что мужчина разыскивается полицией Харьковской области за совершение аналогичных преступлений", - рассказали в полиции.

Захваченный на горячем, вор предложил полицейским $1 тыс. "откупных", чтобы его отпустили. Факт попытки подкупа задокументирован.

Мужчине объявлено о подозрении в краже. В случае доказательства вины злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы.

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