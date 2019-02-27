Вооруженный преступник напал на супругов

В Днепре на просп. Свободы неизвестный напал на супругов. Стрелял из пистолета, избил мужчину и ограбил квартиру.

Нападавшего задержали. Им оказался 54-летний ранее судимый местный житель, сообщили в отделе коммуникации полиции области.

Автор: dp.npu.gov.ua В Днепре неизвестный напал на супругов. Стрелял из пистолета, избил мужчину и ограбил квартиру

"В полицию позвонила 45-летняя женщина и рассказала, что в ее квартиру ворвались воры, выстрелили шумовым пистолетом, после чего избили ее 37-летнего сожителя. Из квартиры они забрали планшет, телефон и скрылись в неизвестном направлении", - рассказали в полиции.

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После задержания преступника у него во время обыска изъяли пистолет. Его направили на экспертизу.

Автор: dp.npu.gov.ua В Днепре неизвестный напал на супругов. Стрелял из пистолета, избил мужчину и ограбил квартиру

Мужчине сообщили о подозрении. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В селе Ручей в Одесской области вооруженные злоумышленники напали на фермера в его доме. Избили хозяина и похитили около $30 тыс. И ювелирные изделия.