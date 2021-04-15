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четверг, 15 апреля 2021 18:11

Вооруженный ножом и молотком мужчина убил мать
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В городе Ромны Сумской области мужчина убил мать и ранил отца.

Трагедия произошла 14 апреля в одном из домов по ул. Индустриальной, что в районном центре. Между членами семьи произошла ссора, сообщили в отделе коммуникации полиции Сумской области.

"В результате конфликта 35-летний мужчина с помощью молотка причинил телесные повреждения головы 59-летнему отцу, а 59-летней матери нанес несколько ножевых ранений, от которых она скончалась на месте. Поняв, что натворил, мужчина выбежал вон из квартиры в том, в чем был одет - в футболке, спортивных штанах и без обуви. Убегая улице, возле одного из частных домов заметил чей-то велосипед, поэтому вскочил на него и поехал ", - говорится в сообщении.

Трагедия произошла 14 апреля в одном из домов по улице Индустриальной
Фото: su.npu.gov.ua
Трагедия произошла 14 апреля в одном из домов по улице Индустриальной
Трагедия произошла 14 апреля в одном из домов по улице Индустриальной
Между членами семьи произошла ссора
Между членами семьи произошла ссора

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Через несколько часов злоумышленника удалось найти и задержать. Следствие продолжается.

В Цвижине Винницкой области 35-летний мужчина избил до смерти 30-летнюю сожительницу. А позже заявил в полицию, что нашел женщину мертвой во дворе.

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Дата
15
апреля

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