Вооруженный мужчина напал на медсестру в ее кабинете

В Запорожском городском диспансере мужчина в медицинской маске с ножом ворвался в кабинет медсестры и ограбил. Фото: zp.npu.gov.ua

4 января в Запорожском городском диспансере мужчина в медицинской маске с ножом ворвался в кабинет 59-летней медсестры.

Угрожая оружием, отобрал у женщины мобильный телефон и кошелек с деньгами. Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Грабитель заманил в ловушку владелицу дома и убил

"Личность и местонахождение нападавшего установили. Им оказался ранее судимый 38-летний житель Запорожья. У мужчины изъяли нож, которым он угрожал своей жертве", - рассказал начальник Днепровского отдела полиции Владимир Мателега.

Сегодня, 5 января, злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении тяжкого уголовного преступления.

В Соломенском районе столицы мужчина в медицинской маске и черной куртке с капюшоном ограбил ученика у ворот специализированной школы №149. Грабитель подошел к восьмикласснику и достал нож. Он пригрозил мальчику, что если тот закричит - он его убьет. После этого преступник забрал у ребенка мобильный телефон и скрылся.