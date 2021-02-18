Вооруженный иностранец покалечил 2 полицейских

Мужчина наехал на полицейских. Фото: Нацполиция

В Одесской области вооруженный 37-летний иностранец на авто сбил 2 полицейских, которые пытались его задержать.

Накануне полиции пожаловались на неизвестных на Mercedes, которые обманом пытаются проникнуть в дома пенсионеров в селе Новые Беляры. Водитель иномарки, увидев правоохранителей, начал бежать и тогда наехал на сотрудников. В них травмированы ноги, поэтому находятся на амбулаторном лечении, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

После преследования правоохранители заблокировали злоумышленника в селе Фонтанка. Во время обыска в авто нашли пистолет Zoraki с патронами к нему, телескопическую палку, кастет, нож и пакет с амфетамином.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пьяный водитель напал на патрульного

Против задержанного возбудили несколько уголовных производств относительно насилия над правоохранителями, незаконного обращения с оружием и хранение наркотиков. Ранее иностранец уже имел проблемы с законом за похищение человека. Полиция проверяет, не причастен ли нарушитель к другим преступлениям.

В Ингульскому районе Николаева за нарушение правил дорожного движения остановил автомобиль такси Hyundai. По требованию полицейских 56-летний водитель остановился, но был согласен с тем, что совершил правонарушение. Когда же один из патрульных предложил посмотреть видео момента нарушения правил дорожного движения, человек грубо высказался в адрес правоохранителей и, совершая сопротивление, резко тронулся с места, наехав задним колесом своего автомобиля патрульному на ногу.