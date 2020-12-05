Таксист травмировал полицейского и скрылся с места ДТП

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления. Фото из открытых источников

В Николаеве задержали таксиста, который сопротивлялся патрульном травмировал полицейского и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает пресс служба ГУНП в Николаевской области.

"Сегодня, 5 декабря, утром пеший наряд патрульных полицейских в Ингульскому районе Николаева за нарушение правил дорожного движения остановил автомобиль такси Hyundai. По требованию полицейских 56-летний водитель остановился, но был согласен с тем, что совершил правонарушение. Когда же один из патрульных предложил посмотреть видео момента нарушения правил дорожного движения, человек грубо высказался в адрес правоохранителей и, совершая сопротивление, резко тронулся с места, наехав задним колесом своего автомобиля патрульном на ногу", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что другой экипаж патрульных остановил водителя за несколько кварталов от места происшествия. Мужчину доставили в Ингульского отдела полиции. Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до двух лет. В ближайшее время суд обтиратиме правонарушителю меру пресечения. Досудебное следствие продолжается.

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