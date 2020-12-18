Вооруженные похитители везли свою жертву в лес

Фото: facebook.com/kyivpatrol

В Киеве неизвестные избили парня, надели ему на голову мешок, затолкали в автомобиль Kia и поехали в неизвестном направлении.

Свидетелем похищения стала женщина. Она запомнила номер авто и приметы незнакомцев, о чем сообщила полицию. Через несколько минут автопатруль в составе Тимура Волкова и Артема Литовчука заметили авто, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.

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"Автомобиль с вероятными похитителями удалось остановить на проспекте Голосеевском. В салоне находилось 5 человек. Инспекторы задержали предполагаемых преступников. В салоне также находился потерпевший, он сразу обратился к патрульным с помощью и сообщил, что его похитили и везут в лес", - сказано в сообщении.

В авто под сиденьем водителя в сумке, а также в бардачке инспекторы обнаружили 2 пистолета.

На место вызвали следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств.

В ночь на 16 декабря, примерно в 1:30, на паркинге ТЦ "Мандарин" в Киеве 4 неизвестных якобы похитили мужчину. Между ним и группой неизвестных возник конфликт. Через некоторое время к ним подъехал Mercedes, куда затолкали прохожего. После этого автомобиль уехал в неизвестном направлении.