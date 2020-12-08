Вооруженные подростки напали на 3 магазина

В Запорожье вооруженные подростки пыталась ограбить три магазина. Фото: скриншот с видео

В Запорожье группа подростков с оружием пыталась ограбить три магазина.

Выстрелы на остановке остановке общественного транспорта "Набережная" услышали прохожие и вызвали правоохранителей, сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

"Подростки уже успели сесть в автобус. Патрульные остановили транспортное средство, в салоне было 4 парней. Во время поверхностной проверки у одного из них патрульные обнаружили пистолет. Его доставили в полицию для установления обстоятельств происшествия", - сказано в сообщении.

Через некоторое время патрульные получили вызов о том, что неизвестные хулиганили в магазине и пытались украсть деньги из кассового аппарата. Ознакомившись с видео с камер наблюдения, патрульные выяснили, что к событию причастны предыдущего вызова.

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"Во время отработки информации, на улице Победы патрульные услышали крик о помощи. Продавщицы двух магазинов указали на подростков и сообщили, что они пытались завладеть деньгами и товаром", - рассказали в полиции.

Увидев патрульных, нарушители начали убегать. Одного из них догнали инспекторы. Позже парень признался, что он с двумя товарищами был участником событий, произошедших в трех магазинах.

Впоследствии патрульные разыскали и задержали всех причастных к событию.

В Богородчанском районе Прикарпатья трое подростков ограбили складское помещение, откуда вынесли более 200 бутылок алкоголя на сумму почти 4 тыс. грн. С заявлением в полицию обратился 49-летний владелец складского помещения.