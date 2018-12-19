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среда, 19 декабря 2018 12:26

Вооруженные мужчины похитили человека
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В Киевской полицейские остановили автомобиль с похищенным мужчиной внутри
Фото: kv.npu.gov.ua
В Киевской полицейские остановили автомобиль с похищенным мужчиной внутри
В Киевской полицейские остановили автомобиль с похищенным мужчиной внутри
В Киевской полицейские остановили автомобиль с похищенным мужчиной внутри

В Киевской области на КПП "Березань" полицейские остановили автомобиль для проверки документов.

Внутри было 4 мужчин, один из них начал просить о помощи. Как оказалось, его похитили и требовали деньги, сообщили в отделе коммуникации полиции области.

"18 декабря во время отработки на КПП "Березань" автодороги Киев-Харьков полицейские Киевщины остановили микроавтобус Volkswagen с целью проверки документов. Из салона правоохранители услышали крики о помощи. Во время осмотра автомобиля выяснилось, что, кроме водителя, в машине находятся 3 мужчин. Один из них был с телесными повреждениями", - говорится в сообщении.

По словам пострадавшего, его похитили в городе Сумы, били и везли в неизвестном направлении, требуя якобы вернуть долг.

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"Во время общения 44-летний пострадавший сообщил, что с него требуют около 40 тыс. евро", - рассказали в полиции.

При осмотре машины полицейские обнаружили и изъяли короткоствольное и автоматическое оружие.

Полиция Киевщины открыла уголовное производство. 3 злоумышленников задержаны и находятся в изоляторе временного содержания. Мужчины в возрасте от 42 до 63 лет, уроженцы Ровенской области. Полиция проверяет их на причастность к аналогичным преступлениям. Задержанным грозит до 5 лет лишения свободы.

В Киеве 4 четверо мужчин избили прохожего, после чего отвезли мужчину на автомобиле Mitsubishi Pajero темного цвета в неизвестном направлении. Прохожий кричал о помощи. Вызов в полицию поступил от очевидцев.

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19
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