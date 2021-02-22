Вооруженные хулиганы устроили в аптеке дебош: подробности

В Харькове в аптеке конфликт между посетителями и работниками закончился стрельбой.

Инцидент произошел в Индустриальном районе на проспекте Александровском. Сначала клиенты купили 2 пластины лекарств от кашля без рецепта врача, а потом начали снимать провизоров на мобильные телефоны, оскорблять их и блокировать работу аптеки. Впоследствии в помещение зашли люди с угрозами, сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

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"Около 30 неизвестных зашли в помещение и пытались с применением физической силы выгнать посетителей из аптеки. В результате конфликта неизвестный осуществил несколько выстрелов и повредил автомобиль граждан", - говорится в сообщении.

Полицейские задержали 20 участников конфликта в возрасте от 25 до 40 лет. Следствие продолжается.

В Запорожье в доме на ул. Воронина 18-летний мужчина застрелил товарища и скрылся. Трагедия произошла ночью 19 февраля. Впоследствии подозреваемый сам позвонил на линию 102 с сообщением о своем местонахождении.