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пятница, 19 февраля 2021 14:16

18-летний владелец арсенала оружия застрелил товарища
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В Запорожье 18-летний мужчина случайно застрелил из ружья товарища и скрылся. Позже подозреваемый сам сдался полиции. У него изъяли арсенал оружия
Фото: facebook.com/zaporizhiapolice
В Запорожье 18-летний мужчина случайно застрелил из ружья товарища и скрылся. Позже подозреваемый сам сдался полиции. У него изъяли арсенал оружия
В Запорожье 18-летний мужчина случайно застрелил из ружья товарища и скрылся. Позже подозреваемый сам сдался полиции. У него изъяли арсенал оружия
В Запорожье 18-летний мужчина случайно застрелил из ружья товарища и скрылся. Позже подозреваемый сам сдался полиции. У него изъяли арсенал оружия

В Запорожье в доме на ул. Воронина 18-летний мужчина застрелил товарища и скрылся. Трагедия произошла ночью 19 февраля.

Впоследствии подозреваемый сам позвонил на линию 102 с сообщением о своем местонахождении, сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

"Инспекторы получили информацию о стрельбе от медиков. Обследовали подъезд и обнаружили открытую дверь на 8-м этаже, на полу виднелись следы крови. В одной из комнат квартиры обнаружили мертвого парня с огнестрельным ранением. Также в квартире находилась мать, которая пояснила, что спала и не слышала выстрелов или шума борьбы", - сказано в сообщении.

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Патрульным удалось установить, что заявителем этого события, был житель 1-го этажа этого подъезда, однако дома его не было.

"Во время обследования прилегающей территории под балконом заявителя полицейские заметили на снегу следы, которые вели в соседнюю лоджию, под которой обнаружили немалый арсенал оружия. Впоследствии 18-летний подозреваемый самостоятельно обратился на линию 102, с сообщением о своем местонахождении. Пояснил, что по собственной неосторожности выстрелил из ружья в своего товарища. Испугавшись, спрятал оружие под балконом и скрылся с места происшествия", - рассказали в полиции.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Подозреваемого задержали.

В Винницкой области 28-летний мужчина во время отдыха на пруду случайно застрелил своего 23-летнего товарища. Во время демонстрации пистолета Stalker мужчина по неосторожности выстрелил. Раненый умер в "скорой" по дороге в больницу.

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