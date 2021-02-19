18-летний владелец арсенала оружия застрелил товарища

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В Запорожье в доме на ул. Воронина 18-летний мужчина застрелил товарища и скрылся. Трагедия произошла ночью 19 февраля.

Впоследствии подозреваемый сам позвонил на линию 102 с сообщением о своем местонахождении, сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

"Инспекторы получили информацию о стрельбе от медиков. Обследовали подъезд и обнаружили открытую дверь на 8-м этаже, на полу виднелись следы крови. В одной из комнат квартиры обнаружили мертвого парня с огнестрельным ранением. Также в квартире находилась мать, которая пояснила, что спала и не слышала выстрелов или шума борьбы", - сказано в сообщении.

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Патрульным удалось установить, что заявителем этого события, был житель 1-го этажа этого подъезда, однако дома его не было.

"Во время обследования прилегающей территории под балконом заявителя полицейские заметили на снегу следы, которые вели в соседнюю лоджию, под которой обнаружили немалый арсенал оружия. Впоследствии 18-летний подозреваемый самостоятельно обратился на линию 102, с сообщением о своем местонахождении. Пояснил, что по собственной неосторожности выстрелил из ружья в своего товарища. Испугавшись, спрятал оружие под балконом и скрылся с места происшествия", - рассказали в полиции.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Подозреваемого задержали.

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