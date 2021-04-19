Вооруженное нападение на обменник: в полиции рассказали подробности

Фото: rv.npu.gov.ua

Налетчиком на кассира обменного пункта в Ровно оказался 32-летний житель города Славута на Хмельнитчине.

Он избил 37-летнюю женщину. И прострелил ногу покупателю, 39-летнему жителю села Вересневое, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Злоумышленник в медицинской маске и перчатках поднялся на второй этаж торгового центра и выжидал, когда кассир обменного пункта будет выходить из помещения. Как только она открыла дверь, то начал бить ее и проник внутрь. Женщина сумела сорвать маску с налетчика и вытолкнуть его из помещения. На крики о помощи отреагировали не только охрана торгового центра, но и посетители. Уже на первом этаже неравнодушные граждане бросились задерживать налетчика. Тот начал отстреливаться и попал в ногу покупателю. Но несмотря на это, злоумышленника посетителям удалось схватить", - рассказали полицейские.

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Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Известно, что он ранее попадал в поле зрения правоохранителей за незаконное хранение наркотиков.

"Следователи по факту разбоя с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, и с проникновением в помещение, открыли уголовное производство. В рамках досудебного расследования решается вопрос об уведомлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения", - сообщил заместитель начальника ГУНП в Ровенской области Александр Панасюк.

Работницу обменника и жителя села Вересневое после оказания медицинской помощи отпустили.

Подозреваемый свидетельствовать отказывается. Ему грозит до двенадцати лет тюрьмы с конфискацией имущества. Кроме того, решается вопрос об открытии еще одного уголовного производства - по факту хулиганства, совершенного с оружием.

В Ровно неизвестный напал на обменник и ранил двух человек. Преступление произошло 18 апреля в торговом центре по ул. Гагарина.