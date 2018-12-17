Волонтера нашли с перерезанными венами

В Червонограде Львовской области умер общественный деятель, волонтер и активный участник Революции Достоинства 53-летний Игорь Коцюруба. Фото - Facebook Романа Андрусяка

В Червонограде Львовской области умер общественный деятель, волонтер и активный участник Революции достоинства 53-летний Игорь Коцюруба.

Причины смерти волонтера различаются. По одной из версий - не выдержало сердце. Однако позже смерть активиста подтвердила полиция Львовской области и сообщила подробности.

"16 декабря от очевидца происшествия поступило сообщение, что мужчина в городе Червоноград пытается покончить жизнь самоубийством. Личность мужчины установлена ​​- им оказался 53-летний львовянин, от полученных телесных повреждений он скончался в больнице", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Ведется следствие.

Между тем появились предположения, что 53-летний Игорь Коцюруба был убит. Его, вроде бы, нашли с перерезанными венами. Про этом сообщили несколько его знакомых.

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"Убили! Уже собрала достаточно информации. Ножевое ранение аорты", - сообщила в Facebook Лада Соколова.

"Сейчас появляется информация, что это может быть не внезапная естественная смерть. Обращаюсь к Генеральному прокурору Украины, чтобы он взял дело под личный контроль. Правда о смерти Игоря должна быть установлена, виновные - жестко наказаны. Смерть общественных активистов становится безнаказанной массовым явлением?" - написала в Facebook глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец.

Игорь Коцюруба был украинским общественным деятелем, сопредседателем "Революции на граните", председателем студенческого братства Львовского политехнического института в 1989-1990-х, секретарем студенческого братства Львова в 1990-1991-х. На волонтерских началах помогал армии.

В Киеве убили известного активиста и волонтера из Крыма Анатолия Декина. Он прошел Майдан, помогал многим добровольческим батальонам.