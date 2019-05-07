Волонтера нашли мертвым в доме

В Харькове покончил с собой волонтер 45-летний Максим Курчашов. Фото - fаcebook.com/maxim.kurchashov

6 мая в Харькове стало известно о смерти волонтера 45-летнего Максима Курчашова.

Он покончил с собой. Его нашли мертвым в доме на улице Боровой. Ранее харьковчанин неоднократно высказывал намерения свести счеты с жизнью, сообщает NewsRoom со ссылкой на источники в полиции.

Максиму Курчашову 10 мая должно было исполнится 46 лет. У него осталась жена и 3 детей. О смерти 45-летнего патриота Украины рассказал также украинский боец ​​Руслан Козур с позывным "Трамп" в Facebook.

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"Ушел из жизни человек, волонтер, отец, муж, друг... Еще на прошлой неделе он прислал мне свою броню, мы говорили по телефону, а теперь его не стало. Честно, когда мне позвонили, присел на стул и окаменел. Земля пухом, брат", - написал Руслан Козур.

Еще на прошлой неделе Максим Курчашов отправлял помощь бойцам. Пользователи сети выражают соболезнования родным и близким по поводу потери.

В Червонограде Львовской области умер общественный деятель, волонтер и активный участник Революции достоинства 53-летний Игорь Коцюруба. Причины смерти волонтера разнятся. По одной из версий - не выдержало сердце. Между тем появились предположения, что 53-летний Игорь Коцюруба был убит. Его якобы нашли с перерезанными венами.