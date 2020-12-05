Волны до 2 м: на Черное и Азовское моря надвигается шторм

На акватории Черного и Азовского морей объявлено штормовое предупреждение. Фото: t.me/dsns_telegram

В воскресенье, 6 декабря, в акватории Черного и Азовского морей ожидается штормовая погода.

Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра и высоких морских волнах. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

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Завтра днем ​​синоптики прогнозируют порывы ветра до 30 м/с и волны до 2 м в акватории Азовского моря. Также возможно быстрое обледенение судов.

На портах Бердянск и Мариуполь завтра ожидаются порывы ветра до 25-30 м/с и волны до 1,5 м. Там объявили 3 уровень опасности - оранжевый.

6 декабря в Украине облачно, но без осадков. На дорогах западных, северных и центральных областей гололедица. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, в западных и южных областях местами порывы 15-20 м/с. Ночью 4-9° мороза, днем ​​около 0 . На востоке и северо-востоке ночью 10-15° мороза, днем ​​1-6° мороза.