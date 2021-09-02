Volkswagen на скорости разнес Porsche: кадры аварии

Фото: dnepr.express

В Днепре столкнулись два автомобиля Porsсhe и Volkswagen. Пострадали три человека.

Авария произошла сегодня на улице Криворожской, сообщает "Днепр оперативный" с места события.

Porshe двигался в сторону улицы Рабочей, а Volkswagen - Криворожского шоссе. На скользкой дороге Volkswagen занесло и он вылетел на встречную полосу, врезавшись в Porsche.

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В результате пострадали две женщины и мужчина. Их доставили в больницу с различными травмами.

На Прикарпатье произошло ДТП с летальным исходом. Один из водителей выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем.В результате ДТП на месте погибла пассажирка автомобиля "ГАЗ". Водитель транспорта получил легкие телесные повреждения.