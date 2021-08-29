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воскресенье, 29 августа 2021 23:54

На Прикарпатье произошло смертельное ДТП: водитель выехал на встречную полосу

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На Прикарпатье произошло ДТП с летальным исходом. Один из водителей выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем.

Об этом пишет пресс-служба Национальной полиции.

"Как предварительно установили правоохранители, автомобиль "Рено Кенго" выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем "ГАЗ 2410", - отмечает полиция.

В результате ДТП на месте погибла пассажирка автомобиля "ГАЗ". Водитель транспорта получил легкие телесные повреждения.

 

В медицинское учреждение был госпитализирован водитель "Рено Кенго", двое взрослых пассажиров и двое несовершеннолетних. Информация по их состоянию не уточняется.

"Двух водителей медики проверяют на состояние опьянения. На месте происшествия продолжают работать следователи, группа реагирования патрульной полиции, а также спасатели", - добавляет пресс-служба.

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В Киеве на пересечении улиц Братиславская и Крайняя произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля Daewoo Lanos превысил скорость, потерял управление и на большой скорости несся навстречу пешеходам с велосипедами.

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