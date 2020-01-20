Война не отпустила: 24-летний участник АТО покончил с собой

В Луцке на Волыни покончил с собой участник АТО 24-летний Сергей Денисюк. Фото - facebook.com/lenchalutsk

В Луцке на Волыни участник АТО 24-летний Сергей Денисюк покончил с собой.

Его нашли повешенным. Трагедия произошла в новостройке вблизи волынского архива после обеда 20 января.

О смерти бойца в Facebook сообщила психолог Елена Зверева.

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"Горе не описывается словами! Мы имеем тяжелую утрату! Воин, друг, человек, который стоил быть счастливым и успешным, спасал от беды многих собратьев без оплаты и благодарностей, но война не отпустила, покончил с собой. Теперь ты свободен, друг Сократ, видимо, встретился уже с Фомой и мамой, мы продлим наше дело помня тебя всегда, но болит ужасно! Обнимаю в последний раз", - написала Елена Зверева.

Где и когда похоронят Сергея Денисюка - пока неизвестно.

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