"Воевать отправили" - российские диверсанты сдались

Перед этим российскую колонну разгромили.

В Николаевской области четверо российских диверсантов сдались в плен местным жителям после боя и разгрома их колонны на административной границе Николаевской и Херсонской областей.

Об этом сообщила Национальная полиция.

Российским оккупантам – от 18 до 29 лет.

Сказали, что являются военными 33-го полка из Волгоградской области. И что российское командование сказало начать наступление на Украину.

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У диверсантов изъяли документы.

В Херсонской области российские оккупанты расстреляли журналиста и "скорую". Прокуратура расследует военные преступления, совершаемые вооруженными силами РФ.