Военным поставляли некачественные снаряды

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Контрразведка СБУ в Сумской обл. выявила схему поставок частям ВСУ некачественных снарядов.

Киевское предприятие заключило государственный контракт с Министерством обороны на изготовление и поставку артиллерийских снарядов. От государства оно получило более 50 млн грн, сообщает пресс-центр СБУ.

Снаряды оказались непригодными для использования.

"Организованное дельцами производство снарядов осуществлялось кустарным способом в неприспособленных помещениях. Согласно проведенным исследованиям, изготовленная таким образом военная продукция не соответствует техническим условиям и не может быть принята на вооружение ВС Украины. В связи с этим указанные снаряды изъяты из возможного использования", - говорится в сообщении.

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Во время обысков изъяли техническую и финансово-хозяйственную документацию, компьютерную технику и другие доказательства мошенничества.

"Проверяются действия руководства и менеджмента предприятий относительно возможного умышленного совершения вреда обороноспособности государства", - добавили в СБУ.

Контрразведка Службы безопасности Украины прекратила деятельность 4 агентурных сетей и задержала 11 агентов российских спецслужб. Троих из них - при попытке совершения диверсий и терактов на объектах критической инфраструктуры.