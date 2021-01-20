Военный торговал взрывчаткой из зоны ООС

Преступной деятельностью мужчина занимался, будучи военнослужащим Фото: dkr_npu

На Сумщине полицейские задержали мужчину, который вывозил из зоны ООС взрывчатку, чтобы в дальнейшем ее продать.

Преступной деятельностью мужчина занимался, будучи военнослужащим, сообщили в Департаменте уголовного розыска Национальной полиции Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Испании задержали украинцев за продажу российского оружия

"Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий и документирования преступной деятельности установлено, что мужчина занимался преступным промыслом будучи военнослужащим. 19.01.2021 оперативниками задержан злоумышленник "на горячем", непосредственно во время осуществления продажи взрывчатого вещества и получении 60 тысяч гривен за опасный "товар", - говорится в сообщении.

Известно, что мужчину из рядов ВСУ уже уволили. Следствие продолжается.

Служба безопасности Украины задержала опасную банду, в которую входили жители разных регионов Украины. Они изготавливали и продавали взрывные устройства, а также торговали оружием и боеприпасами.